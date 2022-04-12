Світовий банк направить Україні $1,5 млрд на вирішення проблем із продовольством та енергоносіями

Світовий банк готується виділити Україні новий пакет фінансової підтримки у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ці гроші повинні допомогти впоратися зі швидким зростанням цін на продукти харчування та енергоносії.

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Про це повідомив президент Світового банку Девід Малпасс, передає Reuters.

"Світовий банк був створений у 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відновленням, коли настане час", - сказав Малпас.

Він зазначив, що пакет був прийнятий після того, як 11 квітня було схвалено допомогу Міжнародної асоціації розвитку (IDA) у розмірі 1 мільярда доларів США, а також виплату 100 мільйонів доларів Молдові.

Раніше Малпасс заявляв, що банк працює над короткостроковою допомогою Україні на суму близько 3 мільярдів доларів.

Він сказав, що Світовий банк аналізує глобальні наслідки війни в Україні, у тому числі стрибок цін на продукти харчування та енергоносії, і "готовить заходи у відповідь на кризу, які нададуть цілеспрямовану підтримку країнам, що розвиваються".

Нагадаємо, на рахунки України 18 березня надійшов черговий макротранш. 300 мільйонів євро виділено у рамках програми макрофінансової допомоги ЄС.

Крім того, Нацбанк у свою чергу розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.

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