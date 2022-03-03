ЄС надає Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги: меморандум підписано

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписав меморандум з Україною, згідно з яким країні нададуть 1,2 млрд євро макрофінансовій допомозі. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щиро дякуємо справжньому другу України Валдісу Домбровскісу", — написав прем'єр-міністр України.

Він зазначив, що ця підтримка з боку ЄС допоможе зміцнити економічний потенціал країни та вигнати російських окупантів із української землі.

Нацбанк України розпочав також обговорення з Міжнародним валютним фондом (МВФ) варіантів підтримки економіки та фінансового сектору країни у період воєнного стану.

Йдеться про обсяги фінансування на $1,4 млрд. Виручені кошти мають бути виплачені через 3-5 років.



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