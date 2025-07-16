Трамп заявив, що вже розпочалися поставки Patriot для України в рамках угоди з НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне".

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", – наголосив очільник Білого дому.

За його словами, фінансування систем Patriot забезпечує ЄС або НАТО.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", — підкреслив Трамп.

Він додав, що США не планують відправляти своїх військових в Україну.

"Ми рятуємо п’ять чи шість тисяч солдатів на тиждень. Це російські та українські солдати. Вони не американські солдати. І ми не будемо ступати на землю. Але це соромно", – резюмував президент США.

США продадуть НАТО зброю для України на $10 млрд

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно 10 млрд доларів, щоб вони надіслали його в Україну.

Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Повідомлялося, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.