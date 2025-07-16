Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

--0,01

EUR

48,80

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,14

48,88

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп заявив, що вже розпочалися поставки Patriot для України в рамках угоди з НАТО

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне".

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", – наголосив очільник Білого дому.

За його словами, фінансування систем Patriot забезпечує ЄС або НАТО.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", — підкреслив Трамп.

Він додав, що США не планують відправляти своїх військових в Україну.

"Ми рятуємо п’ять чи шість тисяч солдатів на тиждень. Це російські та українські солдати. Вони не американські солдати. І ми не будемо ступати на землю. Але це соромно", – резюмував президент США.

США продадуть НАТО зброю для України на $10 млрд

США продадуть союзникам по НАТО озброєння на приблизно 10 млрд доларів, щоб вони надіслали його в Україну.

Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Повідомлялося, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. 

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.

Автор:
Світлана Манько