У Сенаті США поставили на паузу закон про санкції проти РФ після заяв Трампа

У Сенаті США зупинено просування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який передбачає введення 500-відсоткових мит щодо РФ та її торгових партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тюн заявив, що утримається від просування законопроєкту про санкції після заяв президента США Дональда Трампа.

Очільник Білого дому неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.

Але Тюн припустив, що Сенату більше не потрібно ухвалювати цей законопроєкт, так як Трамп може і без нього чинити тиск на РФ.

"Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додає цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроєкту, то ми це зробимо. Ми будемо готові до цього", — заявив сенатор.

Що заявив Трамп

Нагадаємо, Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Президент США назвав ці мита вторинними тарифами, не уточнивши, яких країн, які торгують із Росією, це торкнеться.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. І так воно і буде", — заявив Дональд Трамп.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.