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У Сенаті США підтримують нові санкції проти Росії і 500% мита для її партнерів, якщо Путін не почне переговорів

санкції
Сенат США готує нові санкції проти Росії / Depositphotos

Ключовий союзник президента Дональда Трампа в Сенаті, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 сенатори підтримали законопроєкт, який передбачає нові жорсткі санкції проти Росії.

Про це пише Вloomberg.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.

Грем заявив, що мета законопроєкту — допомогти президенту Трампу створити важелі тиску, які змусять Володимира Путіна розпочати серйозні переговори про припинення війни в Україні.

"Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп — найкраща людина для досягнення цієї мети", — сказав сенатор, підкреслюючи, що ці санкції мають стати потужним інструментом у руках президента.

За словами Грема, Путіну доведеться вибирати між переговорами та економічною катастрофою, а пропонований законопроєкт показує, що в очах американського Сенату головним лиходієм є Росія.

Санкційний пакет також забороняє американським громадянам купувати російський суверенний борг. Законопроєкт вже має достатню підтримку, щоб бути винесеним на голосування в Палаті представників.

Додамо, Трамп у квітні продовжив ще на рік заборону на вхід російських суден до американських портів.

Автор:
Тетяна Гойденко