США включили послаблення санкцій проти Росії в мирний план щодо України - Bloomberg

США запропонували союзникам план мирної угоди між Росією та Україною, який включає умови припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви при тривалому перемир'ї.

Про це інформує Bloomberg.

Що відомо про пропозицію

За словами європейських чиновників, знайомих з ситуацією, основні пункти плану США були представлені під час зустрічі в Парижі в четвер.

Паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також обговорення за участю Марко Рубіо та радників з національної безпеки, а також переговорників з Франції, Німеччини, Великобританії та України.

Ця пропозиція, як зазначають джерела, фактично призведе до "замороження" війни, при цьому території України, які наразі окуповані Росією, залишатимуться під її контролем.

Також не буде розглядатися питання вступу Києва до НАТО.

Чиновники відмовилися надавати додаткові подробиці, посилаючись на конфіденційність обговорень.

Європейські чиновники оцінили паризькі переговори як конструктивні та позитивні. Вони підкреслили, що Європа разом з Україною підтримує зусилля США припинити війну, наголошуючи, що Росія повинна довести свою серйозність у переговорах про припинення вогню.

Після зустрічі Рубіо висловив надію, що Великобританія, Франція та Німеччина допоможуть у процесі вирішення, але зазначив, що терпіння США щодо посередницьких зусиль добігає кінця.

Кроки до миру

Раніше повідомлялось, що офіційні особи США прагнуть забезпечити повне припинення вогню протягом кількох тижнів. Союзники знову зустрінуться в Лондоні наступного тижня для продовження обговорень.

Один з чиновників зазначив, що плани, які ще потрібно погодити з Києвом, не означають остаточного врегулювання, а європейські союзники не визнають окуповані Росією території. Чиновники підкреслили, що переговори можуть бути спірними, якщо Кремль не погодиться на припинення бойових дій, і важливим є надання Україні гарантій безпеки.

Крім того, Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є "нелегітимним бажанням" України, але переговорники поки не вдавалися до конкретних пропозицій.

В свою чергу, Трамп висловив упевненість, що припинення вогню "не за горами", і додав, що Москва планує незабаром відповісти на його нещодавню пропозицію.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.