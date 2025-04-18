США включили ослабление санкций против России в мирный план в отношении Украины — Bloomberg

США предложили союзникам план мирного соглашения между Украиной и РФ, включающий условия прекращения боевых действий и ослабление санкций против Москвы при длительном перемирии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о предложении

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, основные пункты плана США были представлены на встрече в Париже в четверг.

Парижские переговоры включали в себя встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Виткоффом, а также обсуждения с участием Марко Рубио и советников по национальной безопасности, а также переговорщиков из Франции, Германии, Великобритании и Украины.

Это предложение, как отмечают источники, фактически приведет к "заморожению" войны, при этом территории Украины, оккупированные Россией, будут оставаться под ее контролем.

Также не будет рассмотрен вопрос вступления Киева в НАТО.

Чиновники отказались предоставлять дополнительные подробности, ссылаясь на конфиденциальность обсуждений.

Европейские чиновники оценили парижские переговоры как конструктивные и положительные. Они подчеркнули, что Европа вместе с Украиной поддерживает усилия США прекратить войну, отмечая, что Россия должна доказать свою серьезность в переговорах о прекращении огня.

После встречи Рубио выразил надежду, что Великобритания, Франция и Германия помогут в процессе решения, но отметил, что терпение США относительно посреднических усилий подходит к концу.

Шаги к миру

Ранее сообщалось, что официальные лица США стремятся обеспечить полное прекращение огня в течение нескольких недель. Союзники снова встретятся в Лондоне на следующей неделе для продолжения обсуждений.

Один из чиновников отметил, что планы, которые еще предстоит согласовать с Киевом, не означают окончательного урегулирования, а европейские союзники не признают оккупированные Россией территории. Чиновники подчеркнули, что переговоры могут быть спорными, если Кремль не согласится на прекращение боевых действий, и важно предоставление Украине гарантий безопасности.

Кроме того, Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются "нелегитимным желанием" Украины, но переговорщики пока не прибегали к конкретным предложениям.

В свою очередь Трамп выразил уверенность, что прекращение огня "не за горами", и добавил, что Москва планирует вскоре ответить на его недавнее предложение.

Также вице-президент США Джей Ди Венс выразил оптимизм по миру в Украине.