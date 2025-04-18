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США оптимистично оценивает перспективы завершения войны РФ против Украины – Венс

Украина и США
Вэнс оптимистично оценивает перспективы завершения войны. / Depositphotos

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил оптимизм по миру в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

Это произошло через несколько часов после того, как Марк Рубио, государственный секретарь США, предупредил о готовности Вашингтона отказаться от переговоров из-за отсутствия прогресса.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду предполагать их результат, но мы чувствуем оптимизм и надеемся, что сможем завершить эту жесточайшую войну", — заявил он.

Напомним, вчера Трамп выразил уверенность, что прекращение огня "не за горами" и добавил, что Москва планирует вскоре ответить на его недавнее предложение.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего  долгосрочную безопасность Украины.

Также украинская делегация 17 апреля провела двусторонние переговоры с США и встреча с участницами Коалиции желающих, на которых обсуждались общие шаги по достижению устойчивого мира в Украине.

Автор:
Ольга Опенько