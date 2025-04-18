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Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых: что он означает
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Меморандум по соглашению об экономическом партнерстве
Подписание меморандума состоялось онлайн. С украинской стороны документ подписала Свириденко, а с американской – министр финансов США Скотт Бессент.
"Сегодня сделали шаг к совместному с США соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", — подчеркнула Свириденко.
Министр рассказала, что сейчас готовят создание фонда инвестиций в восстановление Украины, а соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США. Это цель документа.
"Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", – отметила Свириденко.
Она добавила, что впереди финализация текста соглашения, его подписание, а впоследствии – ратификация парламентами.
В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы по предоставлению надежных гарантий безопасности нашему государству.
Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что стороны подпишут меморандум 17 апреля в онлайн-режиме. В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.
Украина и США провели "напряженные" переговоры о ископаемых
Представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.
Как писал Reuters, переговоры отличались "антагонистическим" тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и "максималистического" предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.
Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов как государственными, так и частными компаниями в общий инвестиционный фонд.
Одним из наиболее спорных условий соглашения является требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, по которому российский "Газпром" транспортирует газ через Украину в страны ЕС.
Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.