Не $300 млрд, а $100 млрд: США снизили требования по возвращению помощи Украиной – Bloomberg

Вашингтон пересмотрел свою позицию по компенсации за предоставленную Украине помощь. После последнего раунда переговоров в столице США между техническими командами обеих стран администрация Дональда Трампа снизила свои требования — с $300 млрд до примерно $100 млрд. Это значительно ближе к украинской оценке, которая составляет более $90 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, США настаивают на том, чтобы Киев согласился на соглашение о распределении доходов от будущих инвестиционных проектов, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры.

Речь идет о создании специального инвестиционного фонда реконструкции, доходы которого будут поступать в первую очередь Соединенным Штатам в качестве компенсации за помощь во время войны.

Украинская сторона, однако, отказывается признавать уже оказанную помощь как долг и добивается лучших условий. Правительство Украины воздерживается от комментариев до момента подписания соглашения, а Белый дом и Министерство финансов США пока не дали официального ответа.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что переговоры на финальной стадии.

"Мы очень, очень близки. Это даже может быть подписано уже на этой неделе", – отметил он.

Несмотря на конструктивную атмосферу переговоров, США все еще рассматривают фонд как механизм возврата расходов, понесенных во время войны. В то же время Вашингтон пока не готов взять на себя обязательства по поводу будущих инвестиций — ключевого требования Киева.

Нынешние переговоры проходят на фоне политического напряжения. В феврале, по сообщениям, во время встречи в Овальном кабинете произошел конфликт между Трампом, его вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Владимиром Зеленским, что привело к временному замораживанию военной помощи.

Вдобавок к экономическому фронту, Киев сталкивается с вызовами и в дипломатическом. На прошлой неделе представитель Трампа Стив Виткофф провел пятичасовую встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, после чего заявил о коммерческих возможностях, которые, якобы, могут обеспечить стабильность в регионе.

Для Украины ставки высоки: любые специальные условия для США могут вступить в конфликт с требованиями ЕС по единому рынку. Премьер-министр Денис Шмигаль уже назвал евроинтеграцию "красной линией №1" для украинской стороны.

Напомним, 11 апреля представители Украины и США провели "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получение доступа к минеральным ресурсам Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезные ископаемые .