Не $300 млрд, а $100 млрд: США зменшили вимоги щодо повернення допомоги Україною – Bloomberg

Вашингтон переглянув свою позицію щодо компенсації за надану Україні допомогу. Після останнього раунду переговорів у столиці США між технічними командами обох країн, адміністрація Дональда Трампа знизила свої вимоги — із $300 млрд до приблизно $100 млрд. Це значно ближче до української оцінки, яка становить понад $90 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, США наполягають на тому, щоб Київ погодився на угоду про розподіл прибутків від майбутніх інвестиційних проєктів, зокрема у сфері видобутку корисних копалин та інфраструктури.

Йдеться про створення спеціального інвестиційного фонду реконструкції, прибутки з якого надходитимуть у першу чергу Сполученим Штатам як компенсація за допомогу під час війни.

Українська сторона, однак, відмовляється визнавати вже надану допомогу як борг і домагається кращих умов. Уряд України утримується від коментарів до моменту підписання угоди, а Білий дім і Міністерство фінансів США поки що не дали офіційної відповіді.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що переговори на фінальній стадії.

"Ми дуже, дуже близькі. Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні", - зазначив він.

Попри конструктивну атмосферу перемовин, США досі розглядають фонд як механізм повернення витрат, понесених під час війни. Водночас Вашингтон поки не готовий взяти на себе зобов’язання щодо майбутніх інвестицій — ключової вимоги Києва.

Нинішні переговори проходять на тлі політичної напруги. У лютому, за повідомленнями, під час зустрічі в Овальному кабінеті стався конфлікт між Трампом, його віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом Володимиром Зеленським, що призвело до тимчасового заморожування військової допомоги.

На додачу до економічного фронту, Київ стикається з викликами і в дипломатичному. Минулого тижня представник Трампа Стів Віткофф провів п’ятигодинну зустріч із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, після чого заявив про комерційні можливості, які нібито можуть забезпечити стабільність у регіоні.

Для України ставки високі: будь-які спеціальні умови для США можуть вступити в конфлікт із вимогами ЄС щодо єдиного ринку. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уже назвав євроінтеграцію "червоною лінією №1" для української сторони.

Нагадаємо, 11 квітня представники України та США провели "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня триватимуть перемовини між Україною та США щодо угоди про корисні копалини.