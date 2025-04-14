Угода про корисні копалини: як в уряді оцінюють переговори зі США

Українська делегація передала свої пропозиції щодо угоди про корисні копалини під час технічних перемовин з американською стороною. Україна очікує продовження консультацій.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

За її словами, технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд Мін’юсту та Мінекономіки.

Є позитивні сигнали

Стефанішина вважає позитивним знаком те, що між Україною та США тривають консультації щодо угоди. При цьому урядовиця не стала розкривати деталей дискусій.

Міністерка уточнила, що в межах перемовин українська сторона змогла донести американській всі свої пропозиції.

"Деяких домовленостей досягли. Але я розраховую, що після цих консультацій продовжаться переговори до тих пір, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", — підкреслила Стефанішина.

Україна та США провели "напружені" переговори про копалини

Представники України та США провели 11 квітня "напружені" переговори, присвячені ініціативі Вашингтона щодо отримання доступу до мінеральних ресурсів України.

Як писав Reuters, переговори відзначалися "антагоністичним" тоном, а шанси на прорив були мінімальними через розширену та "максималістичну" пропозицію з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

Останній проєкт угоди передбачає надання Сполученим Штатам привілейованого доступу до українських родовищ корисних копалин. Крім того, Україна має передавати всі доходи від експлуатації своїх природних ресурсів — як державними, так і приватними компаніями — до спільного інвестиційного фонду.

Однією з найбільш суперечливих умов угоди є вимога, аби Міжнародна фінансова корпорація розвитку США отримала контроль над газопроводом, яким російський "Газпром" транспортує газ через Україну до країн ЄС.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди прокорисні копалиниміж Україною та США.