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Соглашение о полезных ископаемых: как в правительстве оценивают переговоры с США
Украинская делегация передала свои предложения по соглашению о полезных ископаемых в ходе технических переговоров с американской стороной. Украина ожидает продолжения консультаций.
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.
По ее словам, технические консультации по соглашению о минералах с США прошли с участием команд Минюста и Минэкономики.
Есть положительные сигналы
Стефанишин считает положительным знаком то, что между Украиной и США продолжаются консультации по соглашению. При этом чиновник не стала раскрывать деталей дискуссий.
Министр уточнила, что в рамках переговоров украинская сторона смогла донести американской все свои предложения.
" Некоторых договоренностей достигли. Но я рассчитываю, что после этих консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно", — подчеркнула Стефанишина.
Украина и США провели "напряженные" переговоры об ископаемых
Представители Украины и США провели 11 апреля "напряженные" переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.
Как писал Reuters, переговоры отличались "антагонистическим" тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и "максималистического" предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.
Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов как государственными, так и частными компаниями в общий инвестиционный фонд.
Одно из самых противоречивых условий соглашения — требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, которым российский "Газпром" транспортирует газ через Украину в страны ЕС.
Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.