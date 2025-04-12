Украина и США провели переговоры о ископаемых: какие результаты

Представители США и Украины провели в пятницу не слишком удачные переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.

Об этом пишет Reuters.

По данным источника агентства, переговоры отличались "антагонистическим" тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и "максималистического" предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов как государственными, так и частными компаниями в общий инвестиционный фонд.

Предложение вызвало напряженность с украинской стороны, в частности из-за отсутствия в документе каких-либо гарантий безопасности со стороны США. Безопасность и поддержка в противостоянии российской агрессии является главным приоритетом Киева, потерявшим около 20% своей территории из-за войны войны.

По словам источника, одним из наиболее спорных условий соглашения является требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, по которому российский "Газпром" транспортирует газ через Украину в страны ЕС.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезные ископаемые между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что любая договоренность в сфере минеральных ресурсов должна быть взаимовыгодна и способствовать модернизации страны. Он также подчеркнул, что Украина не согласится на условия, не учитывающие ее национальные интересы.

Ожидается, что премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и другие чиновники посетят Вашингтон во второй половине апреля для участия во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка. 25 апреля также запланирована специальная министерская встреча, посвященная Украине.

Согласно сообщению, на фоне этих событий администрация Дональда Трампа, по сообщениям, видит в соглашении не только экономический интерес, но и политический инструмент как часть потенциального соглашения о прекращении войны и возвращении Киеву многомиллиардной военной помощи, которую Вашингтон задерживает.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко рассказывала, что Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет "красные линии" и основные принципы.