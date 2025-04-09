Соглашение об ископаемых с США: из бюджета потратят 113 млн грн на консультационные услуги

Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров №316 от 8 апреля 2025 года.

Согласно ему, из резервного фонда государственного бюджета выделят 113 миллионов гривен на осуществление мер, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта соглашения по созданию совместного Инвестиционного фонда восстановления из США.

Так, Министерству экономики выделяют 59 млн грн, а Министерству юстиции – 54 млн грн.

Эти два ведомства обязали обеспечить до 15 апреля 2025 года привлечение консультантов, имеющих опыт предоставления консультативных услуг по управлению государственным долгом и государственных внешних заимствований, а также консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины по заключению соглашения с США.

Украинская делегация едет в США на переговоры

Ранее Bloomberg сообщал, что 11-12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезные ископаемые между Украиной и США. Ссылаясь на собственные источники, издание писало, что для сопровождения переговоров правительство привлекло международную юридическую компанию.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что для сопровождения переговорного процесса изберут одну из ведущих юридических компаний.

Первая вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко заявила, что еще не выбрана юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о недрах. Однако, по ее словам, это должно быть определено на этой неделе. Она также добавила, что украинская делегация отбудет в США после того, как будут сформированы команды, президент Владимир Зеленский согласует основные переговорные позиции и будут соответствующие директивы. В то же время, конкретных дат она не назвала

Ранее Свириденко рассказывала, что Украина собирает техническую группу для переговоров, определяет красные линии и основные принципы.

"То, что мы имеем сейчас, — это документ, отражающий позицию юридической группы Минфина США... Это не окончательная версия, это не общая позиция", — отмечала она.