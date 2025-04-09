Сколько средств тратят Украина и Россия на лоббирование своих интересов в США

По данным FARA (Foreign Agents Registration Act), 62,5 тысяч долларов государственных средств потратила Украина на лоббирование в США в 2024 году, что в 6 раз меньше, чем в 2023. В общей сложности более 5,4 млн долларов пошло на лоббирование интересов Украины в Америке с начала 2022 года. Россия же потратила в 2,2 раза больше средств на лоббирование за тот же период — 11,8 млн долларов.

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Об этом сообщает "Опендатабот"

Отмечается, что за все время в США зарегистрировано 6 882 лоббистские компании, из которых только 517 активны. Именно они обеспечивают влияние на американских политиков, формируя повестку дня в Вашингтоне.

Так, Украина потратила 62,5 тысяч долларов на лоббистские услуги в США за 2024 год. В 2023 году – 366,7 тысячи долларов, а в течение первого года после начала полномасштабного вторжения, эта сумма составила почти 5 миллионов долларов.

Сокращение издержек отмечается и в других странах. Польша, например, уменьшила финансирование лоббистов в США в 5 раз, сократив расходы до 245,2 тысяч долларов в 2024 году.

Россия же урезала свое государственное финансирование лоббистов в 18 раз, уменьшив расходы до 461,2 тысячи долларов в 2024 году. Однако даже после такого сокращения РФ все еще тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина, и почти вдвое больше, чем Польша.



Напомним, 23 февраля 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добросовестном лоббировании №10337 .

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о лоббизме в Украине, который должен урегулировать деятельность лоббистов и сделать ее более прозрачной. Однако на практике этот законопроект пока не заработал.

В НАПК отметили, что агентство приступит к созданию Реестра прозрачности – информационно-коммуникационной системы, где будет собираться, учитываться и обрабатываться информация о субъектах лоббирования и их отчетности.