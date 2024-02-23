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Верховная Рада приняла в целом законопроект о лоббировании: когда заработает
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добросовестном лоббировании №10337. Он вступит в силу через 2 месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект поддержало 236 депутатов. Его принятие является одним из требований вступления Украины в Европейский союз.
В НАПК отметили, что после подписания закона президентом Украины агентство начнет работу по созданию Реестра прозрачности – информационно-коммуникационной системы, где будет собираться, учитываться и обрабатываться информация о субъектах лоббирования и их отчетности.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно пояснительной записке, проект закона был разработан с целью:
- обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами;
- нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования;
- установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля над лоббистской деятельностью.
Кроме того, документ определяет:
- терминологию в области лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
- правила нравственного поведения субъектов лоббирования.
Законом также предусмотрено:
- создание Реестра прозрачности, мониторинг которого будет осуществлять НАПК;
- порядок регистрации в этом реестре;
- доступ в Реестр;
- отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.
"Закон о лоббировании открывает рынок лоббистских услуг в Украине – прозрачный и открытый способ влияния на государственную политику с обеспечением коммерческого интереса лоббистов. Например, если определенное юридическое лицо или группа лиц будет стремиться к принятию нового закона, скажем, в области аграрной или экологической политики, граждане будут видеть, как эта группа лоббирует принятие такого закона и смогут оценить, как изменится их жизнь и кто ответственен за эту инициативу и ее воплощение", - добавили в НАПК.
Напомним, законопроект о добропорядочном лоббировании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря 2023 года, а 8 января 2024 года Комитет ВР по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять его за основу.
По словам главы НАПК Александра Новикова, в случае принятия законопроекта бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты могут участвовать в подготовке и написании проектов законов. При этом должен появиться реестр лоббистов.
Напомним, в 2022 году Европейская комиссия предоставила Украине статус кандидата в члены ЕС, но процедура вступления будет завершена только после выполнения Украиной целого ряда требований.