Верховная Рада приняла в целом законопроект о лоббировании: когда заработает

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добросовестном лоббировании №10337. Он вступит в силу через 2 месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект поддержало 236 депутатов. Его принятие является одним из требований вступления Украины в Европейский союз.

В НАПК отметили, что после подписания закона президентом Украины агентство начнет работу по созданию Реестра прозрачности – информационно-коммуникационной системы, где будет собираться, учитываться и обрабатываться информация о субъектах лоббирования и их отчетности.

Согласно пояснительной записке, проект закона был разработан с целью:

обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами;

нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования;

установление прозрачных механизмов обеспечения деятельности субъектов и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления; механизмов контроля над лоббистской деятельностью.

Кроме того, документ определяет:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила нравственного поведения субъектов лоббирования.

Законом также предусмотрено:

создание Реестра прозрачности, мониторинг которого будет осуществлять НАПК;

порядок регистрации в этом реестре;

доступ в Реестр;

отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

"Закон о лоббировании открывает рынок лоббистских услуг в Украине – прозрачный и открытый способ влияния на государственную политику с обеспечением коммерческого интереса лоббистов. Например, если определенное юридическое лицо или группа лиц будет стремиться к принятию нового закона, скажем, в области аграрной или экологической политики, граждане будут видеть, как эта группа лоббирует принятие такого закона и смогут оценить, как изменится их жизнь и кто ответственен за эту инициативу и ее воплощение", - добавили в НАПК.

Напомним, законопроект о добропорядочном лоббировании был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря 2023 года, а 8 января 2024 года Комитет ВР по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять его за основу.

По словам главы НАПК Александра Новикова, в случае принятия законопроекта бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты могут участвовать в подготовке и написании проектов законов. При этом должен появиться реестр лоббистов.

Напомним, в 2022 году Европейская комиссия предоставила Украине статус кандидата в члены ЕС, но процедура вступления будет завершена только после выполнения Украиной целого ряда требований.