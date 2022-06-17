Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Раде Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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Об этом в Twitter сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

"Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств", - прокомментировала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украина уже внедрила около 70% реформ, норм и стандартов, необходимых для членства в ЕС.

"Тем не менее Украине предстоит проделать сделать важную работу по вопросам верховенства закона, олигархов, борьбы с коррупцией и основных прав. Так что прогресс полностью зависит от Украины", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

При этом окончательное решение о предоставлении Украине кандидатства будет согласовано на саммите 23-24 июня.

В Офисе Президента Украины уже прокомментировали решение Еврокомиссии. Глава Офиса Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "(Теперь) наша задача – сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС".

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. В свою очередь президенты восьми стран, которые являются членами Европейского Союза, сделали официальное публичное заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз.

Кроме того, согласно данным опроса, заказанным Центром "Новая Европа", кандидатство Украины поддерживают 68% немцев, 65% французов и 65% нидерландцев, 32% жителей Германии и по 35% - Франции и Нидерландов выступают против. Остальные не определились со своей позицией.