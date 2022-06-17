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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС
Єврокомісія 17 червня ухвалила рекомендацію Раді Європи надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
Про це у Twitter повідомила президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн.
"Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, а також права людини та повагу, захист нацменшин", - прокоментувала Урсула фон дер Ляйєн.
Вона додала, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства у ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Проте Україна має зробити важливу роботу з питань верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією та основних прав. Отже, прогрес повністю залежить від України", - зазначила Урсула фон дер Ляйєн.
При цьому остаточне рішення щодо надання Україні кандидатства буде погоджено на саміті 23-24 червня.
В офісі Президента України вже прокоментували рішення Єврокомісії. Голова Офісу Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі: "(Тепер) наше завдання – зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС".
Президент України також відреагував на рішення ЄК у своєму Twitter.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. У свою чергу президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.
Крім того, згідно з даними опитування, замовленим Центром "Нова Європа", кандидатство України підтримують 68% німців, 65% французів та 65% нідерландців, 32% мешканців Німеччини та по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти. Інші не визначилися зі своєю позицією.