Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в члени ЄС

Єврокомісія 17 червня ухвалила рекомендацію Раді Європи надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

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Про це у Twitter повідомила президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

"Україна – це європейська держава, яка продемонструвала стійкість своїх інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, а також права людини та повагу, захист нацменшин", - прокоментувала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона додала, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства у ЄС.

"Проте Україна має зробити важливу роботу з питань верховенства закону, олігархів, боротьби з корупцією та основних прав. Отже, прогрес повністю залежить від України", - зазначила Урсула фон дер Ляйєн.

При цьому остаточне рішення щодо надання Україні кандидатства буде погоджено на саміті 23-24 червня.

В офісі Президента України вже прокоментували рішення Єврокомісії. Голова Офісу Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі: "(Тепер) наше завдання – зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС".

Президент України також відреагував на рішення ЄК у своєму Twitter.

Вітаю позитивний висновок @EU_Commission про надання 🇺🇦 статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую Президенту @vonderleyen та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки #EUCO наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. У свою чергу президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу.

Крім того, згідно з даними опитування, замовленим Центром "Нова Європа", кандидатство України підтримують 68% німців, 65% французів та 65% нідерландців, 32% мешканців Німеччини та по 35% - Франції та Нідерландів виступають проти. Інші не визначилися зі своєю позицією.