Верховная Рада не поддержала скандальный законопроект о БЭБ, против которого выступал бизнес

В Верховной Раде не поддержали правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ), против которого выступало бизнес-сообщество.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, в сессионном зале нашлось только 222 голоса народных избранников из 226 необходимых для принятия законопроекта.

Проект закона был возвращен в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на доработку.

Бизнес настаивает на проведении реальной реформы БЭБ

Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление чисто на прозрачный бизнес", - подчеркивают в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсные комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации ( чтобы добродетельные работники (бывшие налоговые милиционеры)), но не имели возможности попасть в обновленный орган . Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции, и только эта структура (после реформирования, изменения принципов и подходов работы) занималась расследованиями экономических преступлений. Кроме того, важно, чтобы эта структура эффективно выполняла аналитическую функцию для расследования экономических преступлений", – отмечают в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, в частности G7 , эксперты и представители бизнеса.

Послы стран G7 направили письмо с предупреждением

Тем временем послы стран G7 направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа БЭБ предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добродетели других сотрудников органа, передает "Экономическая правда".

Они напомнили, что согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добродетели".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Для выполнения этих требований, по словам послов, реформа БЭБ должна включать в себя следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добродетели;

проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;

Исключение возможности увольнения председателя БЭБ Кабинетом министров, оставить такую возможность по выводам независимой оценки;

Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Также послы подчеркнули, что принятие любого законопроекта без вышеуказанных элементов будет негативно влиять на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции.

Напомним, представленные правительством законопроекты о реформировании БЭБ ранее уже критиковал Железняк. По его мнению, законопроект №10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркнул Железняк.

Он добавил, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

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