В Украине хотят "перезагрузить" Бюро экономической безопасности: что предлагают

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" №10439 по усовершенствованию работы учреждения. Этот закон прописан в Меморандуме с Международным валютным фондом.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, также Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины" №10440.

Как правительство хочет реформировать БЭБ

Как отметил Мельничук, законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины, в частности, в части, касающейся выполнения определений следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документов и обыске другого владения, как и подследственности отдельных уголовных правонарушений.

Правительство предлагает:

1. Внести в Уголовный процессуальный кодекс Украины следующие изменения:

дополнить статью 41 частью четвертой, положениями которой предусмотреть в уголовных производствах предоставление подразделениям детективов или оперативно-техническим подразделениям письменных поручений на проведение следственных (розыскных) действий, за исключением негласных следственных (розыскных) действий, детективом Бюро экономической безопасности Украины или прокурором, осуществляющим руководство в соответствующем уголовном производстве;

дополнить статью 165 частью пятой, положениями которой усовершенствовать порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности, предусмотрев, что исполнение указанного определения осуществляется в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена. Предлагаемыми изменениями предусмотрен порядок уведомления Совета бизнес-омбудсмена об осуществлении временного доступа к вещам и документам, а также права и обязанности представителя Совета бизнес-омбудсмена и последствиях его неявки;

аналогичные изменения предлагается внести в часть первой статьи 236 УПК, положения которых касаются исполнения определения следственного судьи, суда о разрешении на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемого в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена;

внести изменения в статью 216 УПК, которыми досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 201, 305 УК, подследственных следственным органам безопасности, предполагается отнести к подследственности Бюро экономической безопасности;

внести изменения в статью 214 УПК с целью уточнения некоторых полномочий должностных лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях в органе досудебного расследования;

2. Внести изменения в:

Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" в части предоставления исключительного права органам Бюро экономической безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро Украины в пределах их компетенции поднимать в установленном законом порядке вопрос о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью или другими видами хозяйственной деятельности индивидуально, и участвовать в их проведении;

Закон Украины "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине" в части исключения Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины из перечня органов государственного финансового контроля;

Закон Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" о предоставлении права специальным органам по борьбе с организованной преступностью предоставлять письменные поручения контролирующим и/или таможенным органам по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, исключительно с учетом правил подследственности уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины

"Большое ничего": законопроект о том, как НЕ перезагрузить БЕБ

Представленные законопроекты уже успел раскритиковать народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроекты о том, как "НЕ перезагрузить БЭБ и сохранить влияние Офиса президента".

Что не так с законопроектами:

По мнению Железняка, законопроект № 10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркивает Железняк.

Он добавляет, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

Железняк также на слайдах сделал сравнение между тем, что нужно и что предлагают.

"Думаю, что это отличный пример, как в очередной раз некоторые представители Офиса президента подставили президента и его обещания бизнесу (изложенные в решении СНБО). Вот вам и реальная политическая воля, то есть ее отсутствие", - подчеркивает нардеп.

Он добавил, что депутаты будут готовить альтернативную версию, которая позволит реально перезагрузить БЭБ, а не сделать очередную профанацию с целью сохранения политического влияния над этим органом.

И относительно второго законопроекта об изменениях в УПК №10440, который также сегодня был внесен в Раду, там, по словам Железняка, откровенно, открытых зашкваров (пока) нет, но это опять "большое ничего".

"Что будет он принят – что нет, ничего не изменится. Почти все изменения, на которых настаивал бизнес, проигнорированы", - констатировал Железняк.

Он также привел несколько примеров.

"Главный пункт - предлагается, что Совет бизнес-омбудсмена будет привлечен к обыскам и выемкам в производствах БЭБ. Вроде бы норма звучит ок, только штат бизнес-омбудсмена чуть больше 30-ти и единственный офис в Киеве. Да и уже они сами публично против такой идеи выходили. То есть чистая профанация", - отмечает нардеп.

Кроме того, в законопроекте прописана возможность поручения на проведение следственных действий только сотрудникам БЭБ.

"Вроде ок, но в тексте вторым абзацем это нивелируется и как привлекали СБУ/ДБР, так и дальше будут привлекать. Снова профанация", - подчеркивает Железняк.

Также в документе прописано, что прокурор должен безотлагательно перенаправлять уголовные введения по подследственности.

"Вроде бы, звучит ок. Но такая норма уже является и законопроектом никаких последствий за невыполнение такой нормы не несет. Короче, профанация", - отмечает нардеп.

Он добавляет, что все нормы о которых просил и настаивал бизнес полностью проигнорированы:

нормальное урегулирование подследственности и ответственность за ее нарушение

запрет оперативным подразделениям СБУ вмешиваться в работу БЭБ

урегулирование возврата арестованного имущества и вообще арестов

вопросы обысков

усиление качества судебного контроля

многие другие важные и полезные изменения в защиту бизнеса.

"Поэтому, уважаемый бизнес- я думаю за эти две недели пока можно подать альтернативный законопроект, вам нужно подготовить свою версию. Какая будет реально решать проблемы давления на бизнес, а не создавать очередное "большое ничего"", - подытожил Железняк.