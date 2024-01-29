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В Україні хочуть "перезавантажити" Бюро економічної безпеки: що пропонують

В Україні хочуть "перезавантажити" Бюро економічної безпеки: що пропонують
Фото: finclub.net

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про Бюро економічної безпеки України" № 10439 щодо удосконалення роботи установи. Цей закон є у Меморандумі з Міжнароднім валютним фондом.

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Про це повідомив представника уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, також Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України" №10440.

Як Уряд хоче реформувати БЕБ

Як зауважив Мельничук, законопроєкт розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема, в частині, що стосуються виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння, а також підслідності окремих кримінальних правопорушень.

Уряд пропонує:

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України наступні зміни:

  • доповнити статтю 41 частиною четвертою, положеннями якої передбачити у кримінальних провадженнях надання підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам письмових доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, детективом Бюро економічної безпеки України або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні;
  • доповнити статтю 165 частиною п’ятою, положеннями якої удосконалити порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, передбачивши, що виконання вказаної ухвали здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена. Пропонованими змінами передбачено порядок повідомлення Ради бізнес-омбудсмена про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також права і обов’язки представника Ради бізнес-омбудсмена та наслідки його нез’явлення; 
  • аналогічні зміни пропонується внести до частини першої статті 236 КПК, положення яких стосуються виконання ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснюється в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена; 
  • внести зміни до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 305 КК, що підслідні слідчим органам безпеки, передбачається віднести до підслідності Бюро економічної безпеки; 
  • внести зміни до статті 214 КПК з метою уточнення деяких повноважень службових осіб, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування;

2. Внести зміни до:

  • Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" в частині надання виключного права органам Бюро економічної безпеки України та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;
  •  Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" в частині виключення Національної поліції України та Служби безпеки України з переліку органів державного фінансового контролю; 
  • Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо надання права спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

"Велике нічого": законопроєкт про те, як НЕ перезавантажити БЕБ

Подані законопроєкти вже встиг розкритикувати народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зауважив, що законопроєкти про те, як" НЕ перезавантажити БЕБ і зберегти вплив Офісу президента".

Що не так із законопроєктами:

На думку Железняка, законопроєкт № 10439 не передбачає перезавантаження БЕБ, а навпаки цементує систему і людей від ОП які зараз призначені в БЕБ. А саме перезавантаження перенесено на рік після закінчення війни.

"Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати", - підкреслює Железняк.

Він додає, що законопроєкт прямо порушує зобовʼязання перед МВФ, ЄС та G7, а прийняття в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування.

Железняк також на слайдах зробив порівняння між тим що треба та що пропонують.

Фото 2 — В Україні хочуть "перезавантажити" Бюро економічної безпеки: що пропонують
Фото 3 — В Україні хочуть "перезавантажити" Бюро економічної безпеки: що пропонують

"Думаю, що це чудовий приклад, як черговий раз деякі представники Офісу президента підставили президента і його обіцянки бізнесу (викладені в рішенні РНБО). Ось вам і реальна політична воля, тобто її відсутність", - підкреслює нардеп.

Він додав, що депутати  будуть готувати альтернативну версію, яка дасть можливість реально перезавантажити БЕБ, а не зробити чергову профанацію з метою збереження політичного впливу над цим органом. 

І щодо другого законопроєкту про зміни у КПК №10440, який також сьогодні  був внесений в Раду, то там, за словами Железняка, відверто, відкритих зашкварів (поки) немає, але це знову "велике нічого".

"Що буде він прийнятий - що ні, нічого не зміниться. Майже всі зміни, на яких наполягав бізнес проігноровані", - констатував Железняк.

Він також навів пару прикладів.

"Головний пункт - пропонується, що Рада бізнес-омбудсмена буде залучена до обшуків та виїмки в провадженнях БЕБ. Начебто норма звучить ок, тільки штат бізнес-омбудсмена трошки більше 30-ти і єдиний офіс в Київі. Та і вже вони самі публічно проти такої ідеї виходили. Тобто чиста профанація", - зауважує нардеп.

Крім того в законопроєкті прописана можливість доручення на проведення слідчих дій тільки співробітникам БЕБ.

"Начебто ок, але в тексті другим абзацом це нівелюється і як залучали СБУ/ ДБР, так і далі будуть залучати. Знову профанація", - підкреслює Железняк.

Також в документі прописано, що прокурор має невідкладно перенаправляти кримінальні впровадження за підслідністю.

"Начебто, звучить ок. Але така норма вже є і законопроєктом жодного наслідків за невиконання такої норми не несе. Коротше, профанація", - наголошує нардеп.

Він додає, що всі норми про які просив та наполягав бізнес повністю проігноровані:

  • нормальне врегулювання підслідності і відповідальність за її порушення 
  • заборона оперативним підрозділам СБУ втручатися в роботу БЕБ 
  • врегулювання повернення арештованого майна та і взагалі арештів
  • питання обшуків 
  • посилення якості судового контролю 
  • багато інших важливих та корисних змін на захист бізнесу.

"Тому, шановний бізнес- я думаю за ці два тижні поки можна подати альтернативний законопроект, вам треба підготувати свою версію. Яка буде реально вирішувати проблеми тиску на бізнес, а не створювати чергове "велике нічого"", - підсумував Железняк.

Автор:
Світлана Манько