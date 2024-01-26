Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи

26 січня в Україні стартує запуск нового механізму комунікації з підприємцями - Всеукраїнської економічної платформи, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнеси з різних регіонів країни.

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Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, окрім бізнесів, на платформі також будуть представлені інвестори і релоковані підприємства.

""Зроблено в Україні" – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - сказав він.

Зеленський розповів, що уряд у співпраці з ОП, обласними держадміністраціями та експертами повинні організувати і здійснювати координацію роботи платформи, яка має стати ефективним інструментом комунікації.

Основна мета полягає у забезпеченні спілкування на платформі, яке буде підкріплене конкретними операційними діями та рішеннями, прийнятими державними інституціями. Це створить основу для нових, здорових відносин, особливо між правоохоронними органами та підприємцями.

Створення Ради з підтримки бізнесу

Президент додав, що в Україні необхідно забезпечити більшу впевненість для бізнесу та розвиток легальної, так званої "білої" економіки. Важливо стимулювати зростання українських виробництв та розширення асортименту вітчизняних товарів різних галузей.

"Щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту", - резюмував він.

Нагадаємо, 23 січня, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо економічної безпеки та економічної стабільності. Уряд разом з представниками бізнесу сформують Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.

Причиною таких рішень стало те, що 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.