Сподіваюся, це помилка, - Черняк відреагував на підозру від СБУ

Один із найбагатших бізнесменів України 54-річний Євген Черняк, якому 29 грудня Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві Росії та сплати податків до її бюджету, відкинув всі обвинувачення і назвав справу проти нього "помилкою".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та заявив. Що про підозру дізнався з соцмереж.

"Про підозру дізнався з повідомлення в телеграм-каналі. До цього ніхто на мене особисто не виходив, нічого не вручав, жодних питань мені у справі не ставив", - написав він.

За словами Черняка, проти його холдингу "Global Spirits" у РФ з 2014 року діють санкції, тому мати там якісь активи компанія не могла.

"Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Компанія виграла суд на Кіпрі та заборонила судовим рішенням європейського суду у будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії", - пише бізнесмен.

За його словами, "Global Spirits" є найбільшим платником податків до держбюджету у даній галузі і з моменту повномасштабного вторгнення до бюджету заплатили майже 5 мільярдів.

"Ми найбільший донатор, навіть не перераховуватиму скільки всього зроблено, скільки допомоги, машин, бронежилетів, гуманітарки більше ста фур, медавців, пікапів передала компанія, ми навіть не фіксували це, були впевнені, що не знадобиться. Мовчати не будемо, ні я особисто не компанія, в якій я засновник нічого не порушувала, але як і у багатьох українських бізнесів у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку", - пише Черняк.

У чому звинувачують Черняка

Нагадаємо, 29 грудня СБУ повідомили про підозру Черняку за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групи осіб). За результатами слідства встановлено, що протягом 2022 року підпорядковані підприємства Черняка перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті лише у вигляді сплати податків та зборів.

Сам Черняк наголошує, що у матеріалах справи СБУ йдеться не про сплату податків в РФ, а про деякі підприємства, що знаходяться в Середній Азії, Сакартвелло (Грузія) та Азербайджані, власником, арендарем чи керуючим яких, він ніколи не був і, відповідно, не міг нічого купувати чи продавати.

"Незрозуміло як і зазначені у справі підприємства могли сплачувати податки до, якщо вони перебувають над РФ, а зазначених країнах, вони ж могли платити податку бюджет іншої країни. Крім цього, перебуваю в розшуку і в заочному арешті в РФ, що або платити, продавати не міг ні з юридичних норм, ні з етичних міркувань-це очевидно", - додав Черняк.

У липні у Росії відкрили справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили Черняка в розшук.

В РФ йому пред'являють звинувачення у "фінансуванні тероризму", що означає підтримку Збройних сил України. Холдинг "Global Spirits" стверджував, що не має діяльності в Росії і не має жодного персоналу, виробництва чи торговельних операцій в цій країні.