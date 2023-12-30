Надеюсь, это ошибка, - Черняк отреагировал на подозрение от СБУ

Один из самых богатых бизнесменов Украины 54-летний Евгений Черняк, которому 29 декабря Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пособничестве России и уплате налогов в ее бюджет, отверг все обвинения и назвал дело против него "ошибкой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook и заявил. Что о подозрении узнал из соцсетей.

"О подозрении узнал из сообщения в телеграмм-канале. До этого никто на меня лично не выходил, ничего не вручал, никаких вопросов мне по делу не задавал", - написал он.

По словам Черняка, против его холдинга "Global Spirits" в РФ с 2014 года действуют санкции, поэтому иметь там какие-либо активы компания не могла.

"Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии", - пишет бизнесмен.

По его словам, "Global Spirits" является крупнейшим налогоплательщиком в госбюджет в данной отрасли и с момента полномасштабного вторжения в бюджет заплатили почти 5 миллиардов.

"Мы самый большой донатор, даже не буду перечислять сколько всего сделано, сколько помощи, машин, бронежилетов, гуманитарки больше ста фур, медовцев, пикапов передала компания, мы даже не фиксировали это, были уверены, что не понадобится. Молчать не будем, ни я лично не компания, в которой я основатель ничего не нарушала, но как и у многих украинских бизнесов у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, ошибка, а не попытка давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка", - пишет Черняк.

В чем обвиняют Черняка

Напомним, 29 декабря СБУ сообщили о подозрении Черняку по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группы лиц). По результатам следствия установлено, что в течение 2022 подчиненные предприятия Черняка перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте только в виде уплаты налогов и сборов.

Сам Черняк отмечает, что в материалах дела СБУ говорится не об уплате налогов в РФ, а о некоторых предприятиях, что находятся в Средней Азии, Сакартвелло (Грузия) и Азербайджане, владельцем, арендатором или управляющим которых он никогда не был и, соответственно, не мог ничего покупать или продавать.

"Непонятно как и указанные по делу предприятия могли уплачивать налоги в РФ, если они находятся не в РФ, а в указанных странах, они могли платить налог на бюджет другой страны. Кроме этого, нахожусь в розыске и в заочном аресте в РФ, что либо платить, продавать не мог ни по юридическим нормам, ни по этическим соображениям - это очевидно", - добавил Черняк.

В июле в России было открыто дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и Черняка объявили в розыск.

В РФ ему предъявляют обвинения в "финансировании терроризма", что означает поддержку Вооруженных Сил Украины. Холдинг "Global Spirits" утверждал, что не имеет деятельности в России и не имеет никакого персонала, производства или торговых сделок в этой стране.