Финансировал войну. СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Евгению Черняку

Служба безопасности собрала убедительные доказательства владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины "Global Spirits" Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии со стороны России. Следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группы лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме Черняка, подозрения получили еще 6 топ-менеджеров его компаний.

По результатам следствия установлено, что в течение 2022 подчиненные предприятия Черняка перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте только в виде уплаты налогов и сборов. С этих налогов формируется военный бюджет страны агрессора, который используется в вооруженной агрессии против Украины.

Зафиксировано, что предприятия холдинга, действующие в четырех странах Центральной Азии и Южного Кавказа, осуществляли закупку у российских регионов промышленных объемов спирта и других сопутствующих продуктов.

В ходе обысков в офисах холдинга в Украине обнаружены документы и другие материалы, свидетельствующие о незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для последующей передачи в управление Агентству по управлению активами.

По данным ОГП, подозреваемый непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ покинул территорию Украины. С целью уклонения от санкций и заслуги собственных экономических преимуществ, он произвел регистрационные конфигурации в русских компаниях холдинга, передав их контроль подконтрольному лицу и запустив их хозяйственную деятельность на местности русской Федерации.

В России тоже завели дело против Черняка

Как сообщает УП, в июле в России открыли дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка.

В РФ ему предъявляют обвинения в "финансировании терроризма", что означает поддержку Вооруженных Сил Украины. Холдинг "Global Spirits" утверждал, что не имеет деятельности в России и не имеет никакого персонала, производства или торговых сделок в этой стране.

В августе суд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела о "финансировании терроризма".

Еще 11 марта 2022 года холдинг Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя в Российской Федерации. Наиболее известная продукция холдинга выпускается под торговой маркой "Хортица".

Это решение связано с военной злостью РФ. В компании заявили, что поставки продукции в Россию прекратили еще в 2014 году.