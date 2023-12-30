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Преступность
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Финансировал войну. СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Евгению Черняку

Финансировал войну. СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Евгению Черняку
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Евгению Черняку

Служба безопасности собрала убедительные доказательства владельцу одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины "Global Spirits" Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии со стороны России. Следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группы лиц).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме Черняка, подозрения получили еще 6 топ-менеджеров его компаний.

По результатам следствия установлено, что в течение 2022 подчиненные предприятия Черняка перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте только в виде уплаты налогов и сборов. С этих налогов формируется военный бюджет страны агрессора, который используется в вооруженной агрессии против Украины.

Зафиксировано, что предприятия холдинга, действующие в четырех странах Центральной Азии и Южного Кавказа, осуществляли закупку у российских регионов промышленных объемов спирта и других сопутствующих продуктов.

В ходе обысков в офисах холдинга в Украине обнаружены документы и другие материалы, свидетельствующие о незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для последующей передачи в управление Агентству по управлению активами.

По данным ОГП, подозреваемый непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ покинул территорию Украины. С целью уклонения от санкций и заслуги собственных экономических преимуществ, он произвел регистрационные конфигурации в русских компаниях холдинга, передав их контроль подконтрольному лицу и запустив их хозяйственную деятельность на местности русской Федерации.

В России тоже завели дело против Черняка

Как сообщает УП, в июле в России открыли дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка.

В РФ ему предъявляют обвинения в "финансировании терроризма", что означает поддержку Вооруженных Сил Украины. Холдинг "Global Spirits" утверждал, что не имеет деятельности в России и не имеет никакого персонала, производства или торговых сделок в этой стране.

В августе суд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Черняка в рамках дела о "финансировании терроризма".

Еще 11 марта 2022 года холдинг Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя в Российской Федерации. Наиболее известная продукция холдинга выпускается под торговой маркой "Хортица".

Это решение связано с военной злостью РФ. В компании заявили, что поставки продукции в Россию прекратили еще в 2014 году.

Автор:
Татьяна Гойденко