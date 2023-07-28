Инвестиции вместо релокации: Global Spirits расширила производство в Украине, сохранила рабочие места и уплатила миллиарды налогов

За полтора года с начала полномасштабной войны компания Global Spirits вложила более 49,3 млн. грн. в оборудование завода

Это позволило расширить производство брендов на ЛВЗ "Хортица". Эти средства были заработаны компанией по экспортным контрактам, и их возврат на украинский рынок улучшил производство в стране.

Как сообщают в компании, спрос на продукцию ЛВЗ "Хортица" на внешних рынках постоянно растет. Инвестиции в Украину позволили не только увеличить производственные мощности, но и создать новые рабочие места, что привело к значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Даже во время войны компании удалось улучшить технологические процессы, не только сохранить их, но и усовершенствовать. Решение инвестировать в ЛВС "Хортица" было принято еще в начале войны как "приоритетная задача", даже в условиях, когда многие предприятия были вынуждены переезжать за границу.

За время войны Global Spirits уплатили в бюджет Украины 3,6 млрд грн и сохранили 2339 рабочих мест. Производственные мощности завода были всегда на полной нагрузке, и компания успешно обеспечивала внешние рынки, экспортируя свои бренды в более чем 50 стран мира и выполняя все международные контракты.

Напомним, что еще в марте 2022 года пресс-служба Global Spirits заявила , что отозвала все лицензии на производство и продажу брендов в России с начала полномасштабной войны .