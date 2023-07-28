Інвестиції замість релокації: Global Spirits розширила виробництво в Україні, зберегла робочі місця і сплатила мільярди податків

За півтора роки з початку повномасштабної війни компанія Global Spirits вклала понад 49,3 млн грн в обладнання заводу

Це дозволило розширити виробництво брендів на ЛГЗ "Хортиця". Ці кошти були зароблені компанією з експортних контрактів, і їх повернення на український ринок покращило виробництво в країні.

Як повідомляють в компанії, попит на продукцію ЛГЗ "Хортиця" на зовнішніх ринках постійно зростає постійно зростає. Інвестиції в Україні дозволили не тільки збільшити виробничі потужності, але й створити нові робочі місця, що призвело до значного збільшення податкових надходжень до бюджету.

Навіть у часи війни, компанії вдалося покращити технологічні процеси, не лише зберегти їх, але й вдосконалити. Вирішення інвестувати в ЛГЗ "Хортиця" було прийняте ще на початку війни як "пріоритетне завдання", навіть в умовах, коли багато підприємств були змушені переїжджати за кордон.

За час війни Global Spirits сплатили до бюджету України 3,6 млрд грн та зберегли 2339 робочих місць. Виробничі потужності заводу були завжди на повному навантаженні, і компанія успішно забезпечувала зовнішні ринки, експортуючи свої бренди в понад 50 країн світу та виконуючи всі міжнародні контракти.

Нагадаємо, що ще у березні 2022 року прес-служба Global Spirits заявила, що відкликала всі ліцензії на виробництво та продаж брендів в росії від початку повномасштабної війни.