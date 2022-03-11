Марки "Хортиця" у Росії не буде: Черняк відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію алкоголю

Холдинг Global Spirits родини Черняків відкликав ліцензію на виробництво алкоголю у Російській Федерації, повідомляє прес-служба компанії. Найбільш відома продукція холдингу випускають під торговою маркою "Хортиця".

Це рішення пов'язане із військовою агресією. У компанії заявили, що постачання продукції до Росії припинили ще 2014 року.

Крім того, Global Spirits також зупинив роботу Запорізького лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" - це пов'язано із забороною на продаж алкоголю на внутрішньому ринку, заявив Forbes член наглядової ради Олександр Черняк (син Євгена Черняка).

Але поступово відновлює виробництво після зупинки через війну інше підприємство Global Spirits.

"Одеський коньячний завод отримав замовлення з-за кордону. Вже поїхали перші машини за кордон", - сказав Олександр Черняк.

Раніше скасував ліцензію на розлив продукції до РФ інший український виробник алкогольних напоїв Nemiroff.

Нагадаємо, у зв'язку з війною "Укрпошта" грошові перекази приймає та видає без обмежень, винятки діють лише для країн-агресорів. Компанія також скасувала плату за зберігання посилок, а внутрішні посилки приймає лише у відкритому вигляді.