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"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок. Внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді
"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок, а внутрішні посилки приймає лише у відкритому вигляді. Про це поштовий оператор заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Крім того, "Укрпошта" планує незабаром відновити відправлення та доставку міжнародних посилок. Грошові перекази приймаються та видаються без обмежень, крім країн агресорів.
Оператор продовжує розвозити старі довоєнні газети, а також постачати товари народного вжитку.
Відділення працюють або за звичайним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Київ – працюють 48 відділень: 17 лівий берег та 31 правий.
Вінницька область — працює переважна більшість міських та сільських відділень.
Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.
Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.
Донецька — працюють усі міські відділення крім Маріуполя та Волновахи.
Житомирська – працюють міські та сільські відділення (за наявності тривоги – припиняємо).
Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.
Запорізька — працюють міські відділення та райцентри.
Івано-Франківська — працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.
Київська область – працюють частково.
Кіровоградська – працюють міські відділення.
Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де ми контролюємо територію.
Львівська — працюють міські та сільські відділення.
Миколаївська – місто не працює. Районні по можливості відкриваємо.
Одеська — працюють міські та сільські відділення.
Полтавська — працюють міські та сільські відділення.
Рівненська – працюють усі відділення.
Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймаємо.
Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.
Харківська – місто щодо ситуації. Відкриватимемо там, де це можливо (Красноград, Лозова).
Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість.
Хмельницька — працюють міські та частина сільських відділень.
Черкаська — працюють усі міські відділення. Область наскільки можна.
Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.
Чернігівська – місто не працює. Сільське відділення наскільки можна.
Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюємо. Але тимчасово.