"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок. Внутрішні посилки приймають лише у відкритому вигляді

"Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок, а внутрішні посилки приймає лише у відкритому вигляді. Про це поштовий оператор заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Крім того, "Укрпошта" планує незабаром відновити відправлення та доставку міжнародних посилок. Грошові перекази приймаються та видаються без обмежень, крім країн агресорів.

Оператор продовжує розвозити старі довоєнні газети, а також постачати товари народного вжитку.

Відділення працюють або за звичайним графіком, або за індивідуальним (залежно від обставин). Орієнтовно з 10:00 до 15:00.

Київ – працюють 48 відділень: 17 лівий берег та 31 правий.

Вінницька область — працює переважна більшість міських та сільських відділень.

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень.

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення.

Донецька — працюють усі міські відділення крім Маріуполя та Волновахи.

Житомирська – працюють міські та сільські відділення (за наявності тривоги – припиняємо).

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри.

Запорізька — працюють міські відділення та райцентри.

Івано-Франківська — працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення.

Київська область – працюють частково.

Кіровоградська – працюють міські відділення.

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та скрізь, де ми контролюємо територію.

Львівська — працюють міські та сільські відділення.

Миколаївська – місто не працює. Районні по можливості відкриваємо.

Одеська — працюють міські та сільські відділення.

Полтавська — працюють міські та сільські відділення.

Рівненська – працюють усі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, а також північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки тимчасово не приймаємо.

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри.

Харківська – місто щодо ситуації. Відкриватимемо там, де це можливо (Красноград, Лозова).

Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість.

Хмельницька — працюють міські та частина сільських відділень.

Черкаська — працюють усі міські відділення. Область наскільки можна.

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри.

Чернігівська – місто не працює. Сільське відділення наскільки можна.

Севастополь, Автономна Республіка Крим – не працюємо. Але тимчасово.