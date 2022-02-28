"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок. Внутренние посылки принимают только в открытом виде

“Укрпочта” отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде. Об этом почтовый оператор заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, "Укрпочта" планирует вскоре возобновить отправку и доставку международных посылок. Денежные переводы принимаются и выдаются без ограничений, кроме стран агрессоров.

Оператор продолжает развозить старые довоенные газеты, а также поставлять товары народного потребления.

Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00)

Киев – работают 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый.

Винницкая работают подавляющее большинство городских и сельских отделений.

Волынская – работают городские и часть сельских отделений.

Днепропетровская – работают городские и сельские отделения.

Донецка работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.

Житомирская – работают городские и сельские отделения (при наличии тревоги – прекращаем).

Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.

Запорожская работают городские отделения и райцентры.

Ивано-Франковская работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения.

Киевская область – работают частично.

Кировоградская – работают городские отделения.

Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде, где мы контролируем территорию.

Львовская работают городские и сельские отделения.

Николаевская – город не работает. Районы по возможности открываем.

Одесская работают городские и сельские отделения.

Полтавская работают городские и сельские отделения.

Ровенская – работают все отделения.

Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно, а также северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки временно не принимаем.

Тернопольская – работают городские отделения и райцентры.

Харьковская – город по ситуации. Будем открывать там, где это возможно (Красноград, Лозовая).

Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность.

Хмельницкая работают городские и часть сельских отделений.

Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.

Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.

Черниговская – город не работает. Сельское отделение по возможности.

Севастополь, Автономная Республика Крым – не работаем. Но временно