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"Укрпочта" отменила плату за хранение посылок. Внутренние посылки принимают только в открытом виде
“Укрпочта” отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде. Об этом почтовый оператор заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
Кроме того, "Укрпочта" планирует вскоре возобновить отправку и доставку международных посылок. Денежные переводы принимаются и выдаются без ограничений, кроме стран агрессоров.
Оператор продолжает развозить старые довоенные газеты, а также поставлять товары народного потребления.
Отделения работают либо по обычному графику, либо по индивидуальному (в зависимости от обстоятельств). Ориентировочно с 10:00 до 15:00)Подписывайтесь на наш YouTube канал
Киев – работают 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый.
Винницкая работают подавляющее большинство городских и сельских отделений.
Волынская – работают городские и часть сельских отделений.
Днепропетровская – работают городские и сельские отделения.
Донецка работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.
Житомирская – работают городские и сельские отделения (при наличии тревоги – прекращаем).
Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.
Запорожская работают городские отделения и райцентры.
Ивано-Франковская работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения.
Киевская область – работают частично.
Кировоградская – работают городские отделения.
Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде, где мы контролируем территорию.
Львовская работают городские и сельские отделения.
Николаевская – город не работает. Районы по возможности открываем.
Одесская работают городские и сельские отделения.
Полтавская работают городские и сельские отделения.
Ровенская – работают все отделения.
Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно, а также северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки временно не принимаем.
Тернопольская – работают городские отделения и райцентры.
Харьковская – город по ситуации. Будем открывать там, где это возможно (Красноград, Лозовая).
Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность.
Хмельницкая работают городские и часть сельских отделений.
Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.
Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.
Черниговская – город не работает. Сельское отделение по возможности.
Севастополь, Автономная Республика Крым – не работаем. Но временно