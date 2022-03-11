Марки "Хортица" в России не будет: Черняк отозвал лицензию на производство и дистрибуцию алкоголя

Холдинг Global Spirits семьи Черняков отозвал лицензию на производство алкоголя в Российской Федерации, сообщает пресс-служба компании. Наиболее известная продукция холдинга выпускают под торговой маркой "Хортица".

Это решение связано с военной агрессией. В компании заявили, что поставки продукции в Россию прекратили еще в 2014 году.

Кроме того, Global Spirits также остановил работу Запорожского ликероводочного завода "Хортица" — это связано с запретом на продажу алкоголя на внутреннем рынке, заявил Forbes член наблюдательного совета Александр Черняк (сын Евгения Черняка).

Но постепенно возобновляет производство после остановки из-за войны другое предприятие Global Spirits.

"Одесский коньячный завод получил заказ из-за границы. Уже поехали первые машины за границу", — сказал Александр Черняк.

Ранее отменил лицензию на разлив продукции в РФ другой украинский производитель алкогольных напитков Nemiroff.

Напомним, в связи с войной "Укрпочта" денежные переводы принимает и выдает без ограничений, исключения действуют только для стран-агрессоров. Компания также отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде.