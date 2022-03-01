Nemiroff запретил выпуск в России продукции под его брендом

Известный украинский производитель алкогольных напитков Nemiroff ликвидировал лицензию на выпуск в РФ продукции его торговой марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский заявил, что бренд горд быть украинским.

"Мы осуждаем военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины. Объединяемся для защиты свободы и независимости Украины. Это наша земля, наши люди, наше будущее", — сказал Сорочинский.

Nemiroff – украинский бренд, производственные мощности которого расположены в Винницкой области.

Напомним, в связи с войной "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде. Компания планирует вскоре возобновить отправку и доставку международных посылок. Денежные переводы принимаются и выдаются без ограничений, кроме стран-агрессоров.

В ближайшее время все лидеры фракций и групп в Верховной Раде, за исключением "Оппозиционной платформы – За жизнь", собираются принять законопроект о конфискации в Украине имущества россиян-юрлиц.