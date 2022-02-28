Депутаты в Раде собираются конфисковать все имущество российских юрлиц в Украине

Все лидеры фракций и групп в Верховной Раде, за исключением "Оппозиционной платформы – За жизнь", собираются принять законопроект о конфискации в Украине имущества всех россиян-юрлиц.

Издание "Украинская правда" сообщило, что 28 февраля нардепы собрались на согласительный совет. По итогу лидеры фракций договорились в ближайшие дни провести заседание в сессионном зале ВРУ, чтобы принять 8 законопроектов.

"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще "сыроват", мы его будем доделывать", — рассказала Юлия Клименко из партии "Голос".

Народный депутат и экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил, что также на этом заседании нардепы решили обратиться от парламента в Евросоюз по немедленному принятию Украины в ЕС по специальной процедуре.

В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что начнут конфискацию имущества россиян с киевского ТРЦ Ocean Plaza.

"Будем восстанавливать экономику и инфраструктуру за счёт конфискации имущества граждан-оккупантов. Украинцы, бережно относитесь к имуществу оккупантов на территории Украины — оно будет наше, народное", — порекомендовал Геращенко.

Разумков добавил, что на заседании депутаты также решили обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с требованием исключить Российскую Федерацию из Совета безопасности ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля уже призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

А сегодня, 28 февраля, глава государства подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе и совместное заявление со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть нашу страну в Евросоюзе, но это произойдет со временем.