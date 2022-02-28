Депутати в Раді мають намір конфіскувати все майно російських юридичних осіб в Україні

Усі лідери фракцій та груп у Верховній Раді, за винятком "Опозиційної платформи – За життя", збираються ухвалити законопроект про конфіскацію в Україні майна всіх росіян-юросіб.

Видання "Українська правда" повідомило, що 28 лютого нардепи зібралися на погоджувальну раду. За підсумками лідери фракцій домовилися, найближчими днями провести засідання у сесійній залі ВРУ, щоб ухвалити 8 законопроектів.

"Зокрема, хочемо ухвалити закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще "сируватий", ми його дороблятимемо", - розповіла Юлія Клименко з партії "Голосу".

Народний депутат та екс-спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомив, що також на цьому засіданні нардепи вирішили звернутися від парламенту до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що розпочнуть конфіскацію майна росіян із київського ТРЦ Ocean Plaza.

"Відновлюватимемо економіку та інфраструктуру за рахунок конфіскації майна громадян-окупантів. Українці, дбайливо ставтеся до майна окупантів на території України - воно буде наше, народне", - порекомендував Геращенко.

Разумков додав, що на засіданні депутати також вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН із вимогою виключити Російську Федерацію із Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 лютого вже закликав визнати дії Росії "геноцидом" та позбавити РФ права голосу у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

А сьогодні, 28 лютого, глава держави підписав заявку на членство України в Європейському Союзі та спільну заяву зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що хоче бачити нашу країну в Євросоюзі, але це станеться згодом.