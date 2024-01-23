Зеленський анонсував створення Ради з підтримки бізнесу

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо економічної безпеки та економічної стабільності. Уряд разом з представниками бізнесу сформують Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, на засіданні були чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям вирішити комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями.

"Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", - сказав президент.

Він додав, що уряд планує внести зміни до законодавства, зокрема до закону про Бюро економічної безпеки та інших пов'язаних законів, з метою мінімізації тиску на легальний бізнес. Рішення Ради національної безпеки і оборони передбачає встановлення тримісячного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть призвести до блокування діяльності підприємств.

Окрім цього, передбачається аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних та вирішення проблем, пов'язаних з ними.

"Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вчора представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.