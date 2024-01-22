На Чернігівщині згорів будинок арештованого бізнесмена Мазепи (ФОТО, ВІДЕО)

Пожежа сталася в селі Картовецьке Чернігівської області. Повідомляється, що згорів заміський будинок засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, який підозрюється в махінаціях із землями Київської ГЕС.

Про це стало відомо з джерел LB.ua.

У повідомленні йдеться, що в будинку були налаштовані системи спостереження, тому причини пожежі будуть встановлені слідством. Зазначається, що за попередніми даними постраждалих немає.

Пізніше Головне управління поліції в Чернігівській області повідомило, що ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

У відомстві зазначили, що триває досудове розслідування. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital, що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ "Українська біржа".

Затримання Мазепи при спробі залишити Україну

18 січня Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону. Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

У Concorde Capital пов'язали дії відомства з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

В п’ятницю 19 січня суд обрав Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого з правом внесення застави у розмірі 349 млн гривень.

22 січня адвокати від імені Мазепи подали апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року про арешт бізнесмена.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.