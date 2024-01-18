ДБР затримало бізнесмена Мазепу при спробі залишити Україну, в офісі Concorde Capital - обшук

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа затриманий сьогодні о 15:00 під час проходження україно-польського кордону. ДБР проводить обшук в офісі компанії.

Про це повідомляє NV Бізнес з посиланням на три джерела – власників трьох великих компаній.

Бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа не зміг виїхати за кордон — його затримали на КПП "Медика-Шегині" сьогодні о 15:00.

За інформацією джерел, наразі Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в офісі компанії. Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

Окрім цього, Concorde Capital вкладає кошти у відому медичну мережу "Добробут" та заміський комплекс під Києвом Shelest, а також в інші бізнеси в галузі будівництва та видобутку.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року ДБР за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрило та затримало низку учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи у 2021 році 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської гідроелектростанції.

Правоохоронці зазначили, що йдеться про землі водного фонду вздовж дамби Київського водосховища між селами Хотянівка та Лебедівка у лівобережній частині Вишгородського району.

Згідно повідомлення, до злочинної організації входило майже 20 осіб, що діяли в інтересах декількох забудовників. Серед фігурантів - відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років організатори та учасники схеми заволоділи землями держвласності оціночною вартістю понад 15 мільйонів гривень, яка вважається й сумою нанесених державі збитків. На цій території було збудовано декілька котеджних містечок.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії посадовців Київського обласного управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок.