Тігіпко ще торік продав "Кузню на Рибальському" інвесткомпанії Concorde Capital - ЗМІ

Власник групи ТАС Сергій Тігіпко продав завод "Кузня на Рибальському" у Києві інвестиційній компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, повідомляє з посиланням на самого Тігіпка "Європейська правда".

За даними видання, компанія Agimant Limited Тігіпка продала підприємство з усім майном і нерухомістю ще майже рік тому, наприкінці 2022 року. Причину продажу активу сам колишній віце-прем'єр не пояснив. Мазепа ж в письмовому коментарі повідомив, що ініціатива щодо угоди була обопільною.

"Вони були готові продати, а ми були готові купити. Ми побачили привабливість девелопменту ділянок проєкту і були впевнені в зацікавленості інвесторів. Наш оптимізм у цьому проєкті базується на беззастережній вірі в перемогу України", – заявив Мазепа.

Суму угоди інвестбанкір не розголошує, посилаючись на її конфіденційність, однак зазначив, що активи, включені в угоду, були суттєво обтяжені боргами компанії Тігіпка, якій свого часу було продано "Кузню", - Ewins Limited, а також належних їй компаній.

"Проте за матеріалами із судового реєстру ЕП дізналася, що Тігіпко встиг до цього сплатити фондам Порошенка і Кононенка авансові платежі в розмірі 7,9 та 2,1 мільйона доларів відповідно. Тому є ймовірність, що Мазепа не розраховувався з Тігіпком або сплатив невелику суму і перебрав на себе зобов'язання перед Порошенком та Кононенком", - пише видання.

Зазначається, що Тігіпко домовлявся з колишніми власниками повністю розрахуватися за підприємство до листопада 2025 року, але внесено було лише ці авансові платежі. Згідно ж із контрактом, ексвласники могли й достроково вимагати сплату основної суми.

У листопаді-грудні 2022 року фонди Порошенка і Кононенка такою вимогою скористалися, попросивши компанію Тігіпка переказати їм 227,9 та 62 мільйона доларів відповідно. Ані новий власник, ані його поручитель виконати таку вимогу не змогли, і Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство "Кузні".

За словами власника Concorde Capital, відразу після купівля "Кузні" компанія розраховувала залучити стратегічного інвестора і перепродати акції товариства, але "зараз ситуація змінилася", тому там не виключають участі у спільному інвестуванні в цей актив.

Наразі ж на заваді амбітним планам із забудови території заводу стоять судові процеси щодо банкрутства "Кузні на Рибальському", зокрема її намагаються визнати банкрутом й "владні структури".

Як вказує видання, "Кузня", зокрема, має поточні борги перед держкомпанією "Укрспецекспортом", Державною податковою службою, "ДТЕК київські електромережі", миколаївською компанією "Нептун-електро ЛС", а також зарплатні борги.

Втім, Мазепа висловив впевненість, судові суперечки завершаться для Concorde успішно. За його словами, компанія вже опрацьовує концепції нового девелоперського проєкту з західними архітектурними агенціями.

Доля "Кузні на Рибальському"

"Кузня на Рибальському" – одне з найстаріших підприємств Києва. Воно було засноване у 1862 році як механічний завод із сталеливарним виробництвом, у 1928 році перепрофільоване на суднобудівне.

У 1995 році 73,9% акцій суднозаводу приватизував недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс капітал" Петра Порошенка, ще 20,1% – закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Вік" Ігоря Кононенка.

В останні роки "Кузня" виконувала лише окремі замовлення для оборонної галузі та приватних замовників. Багато приміщень на ділянці площею понад 40 га здавалися в оренду або не використовувалися.

У 2018 році, за пів року до президентських виборів, Порошенко й Кононенко продали за 300 мільйонів доларів завод групі ТАС колишнього віцепрем'єра Тігіпка, який тоді був кандидатом в президенти.

Тігіпко планував побудувати на земельній ділянці заводу Рибальському півострові житловий масив і великий торговельно-офісний центр. Девелопером проєкту виступала компанія City One Development Валерія Кодецького.

Комплекс, що отримав назву Lipki Island City Resort, мав складатися з 36 будинків висотою до 30 поверхів на понад 6 тисяч квартир та 15,4 тисячі мешканців, однак будуватися так і не почав.