Група ТАС Тігіпка стала акціонером австрійського розробника вантажних вагонів

Група ТАС Сергія Тігіпка стала партнером міжнародної сталеливарної компанії Voestalpine зі штаб-квартирою в Австрії та вантажного підрозділу Австрійської федеральної залізниці - OBB RailСargo Group, купивши 40% акцій компанії TransAnt GmbH (Австрія), яка є розробником інноваційних вантажних вагонів нового покоління.

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Як повідомляє компанія "Дніпровагонмаш" (Кам'янське, Дніпропетровська область), що входить до промислового сектору групи ТАС, відповідні відомості були внесені до торгівельного реєстру Австрії 15 лютого.

"Ми вийшли на нову, доволі потужну модель міжнародного партнерства у сфері вагонобудування, що відкриває перед нами нові перспективи та можливості для зростання. Поставивши перед собою амбітні плани щодо інтеграції на європейські ринки, група ТАС пріоритетним завданням вбачає насамперед посилення економічного потенціалу своїх підприємств в Україні", - прокоментував угоду сам головний акціонер.

За словами Тігіпка, у цьому контексті реалізація українсько-австрійського проєкту є надзвичайно важливим чинником, який надасть вітчизняному виробнику потужну синергію для подальшого розвитку, підвищення ефективності виробництва і зростання експортного потенціалу країни. Він впевнений, що спільний українсько-австрійський проєкт започаткує нові технологічні тренди на ринку вагонобудування.

Зазначається, що напередодні ТАС розпочала на "Дніпровагонмаші" масштабну багатомільйонну інвестиційну програму, спрямовану на модернізацію виробництва.

"Локалізуючи виробництво в Україні на майданчику "Дніпровагонмаш", група ТАС створює програму додаткових робочих місць і запускає виробництво сучасних моделей вантажних вагонів, які відповідатимуть міжнародним стандартам та високим вимогам європейських залізничних перевізників", - вказують на підприємстві.

За словами гендиректора заводу Андрія Саніна, запитів на нові типи вантажних вагонів у портфелі виробничих замовлень є достатньо, і вже з лютого в Кам’янському було розпочато виробництво основних компонентів для вагонів модульного типу.

"Вимоги на ринку європейських залізничних перевезень високі, і наша продукція буде відповідати усім європейським стандартам і критеріям наших замовників", – запевнив керівник підприємства.

У ТАС підкреслюють, що об’єднання майже 100-літнього досвіду роботи "Дніпровагонмашу" з розробками та сучасними технологіями TransAnt, якістю сталі Voestalpine та логістичними можливостями австрійської залізниці має посилити конкуренцію на ринку, сприяти розвитку українського машинобудування та зміцнити економічні зв’язки між двома державами.