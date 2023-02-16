- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Группа ТАС Тигипко стала акционером австрийского разработчика грузовых вагонов
Группа ТАС Сергея Тигипко стала партнером международной сталелитейной компании Voestalpine со штаб-квартирой в Австрии и грузового подразделения Австрийской федеральной железной дороги - OBB RailСargo Group, купив 40% акций компании TransAnt GmbH (Австрия), являющейся разработчиком инновационных грузовых вагонов нового поколения.
Как сообщает компания "Днепровагонмаш" (Каменское, Днепропетровская область), входящая в промышленный сектор группы ТАС, соответствующие сведения были внесены в торговый реестр Австрии 15 февраля.
"Мы вышли на новую, достаточно мощную модель международного партнерства в сфере вагоностроения, открывающую перед нами новые перспективы и возможности для роста. Поставив перед собой амбициозные планы по интеграции на европейские рынки, группа ТАС приоритетной задачей видит прежде всего усиление экономического потенциала своих предприятий в Украине ", – прокомментировал сделку сам главный акционер.
По словам Тигипко, в этом контексте реализация украинско-австрийского проекта является важнейшим фактором, который предоставит отечественному производителю мощную синергию для дальнейшего развития, повышения эффективности производства и роста экспортного потенциала страны. Он уверен, что совместный украинско-австрийский проект положил начало новым технологическим трендам на рынке вагоностроения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что накануне ТАС начала на "Днепровагонмаше" масштабную многомиллионную инвестиционную программу, направленную на модернизацию производства.
"Локализуя производство в Украине на площадке "Днепровагонмаш", группа ТАС создает программу дополнительных рабочих мест и запускает производство современных моделей грузовых вагонов, отвечающих международным стандартам и высоким требованиям европейских железнодорожных перевозчиков", - указывают на предприятии.
По словам гендиректора завода Андрея Санина, запросов на новые типы грузовых вагонов в портфеле производственных заказов достаточно, и уже с февраля в Каменском было начато производство основных компонентов для вагонов модульного типа.
"Требования на рынке европейских железнодорожных перевозок высоки, и наша продукция будет отвечать всем европейским стандартам и критериям наших заказчиков", – заверил руководитель предприятия.
В ТАС подчеркивают, что объединение почти 100-летнего опыта работы "Днепровагонмаша" с разработками и современными технологиями TransAnt, качеством стали Voestalpine и логистическими возможностями австрийской железной дороги должно усилить конкуренцию на рынке, способствовать развитию украинского машиностроения и укрепить экономические связи между двумя государствами.