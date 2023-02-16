Группа ТАС Тигипко стала акционером австрийского разработчика грузовых вагонов

Группа ТАС Сергея Тигипко стала партнером международной сталелитейной компании Voestalpine со штаб-квартирой в Австрии и грузового подразделения Австрийской федеральной железной дороги - OBB RailСargo Group, купив 40% акций компании TransAnt GmbH (Австрия), являющейся разработчиком инновационных грузовых вагонов нового поколения.

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Как сообщает компания "Днепровагонмаш" (Каменское, Днепропетровская область), входящая в промышленный сектор группы ТАС, соответствующие сведения были внесены в торговый реестр Австрии 15 февраля.

"Мы вышли на новую, достаточно мощную модель международного партнерства в сфере вагоностроения, открывающую перед нами новые перспективы и возможности для роста. Поставив перед собой амбициозные планы по интеграции на европейские рынки, группа ТАС приоритетной задачей видит прежде всего усиление экономического потенциала своих предприятий в Украине ", – прокомментировал сделку сам главный акционер.

По словам Тигипко, в этом контексте реализация украинско-австрийского проекта является важнейшим фактором, который предоставит отечественному производителю мощную синергию для дальнейшего развития, повышения эффективности производства и роста экспортного потенциала страны. Он уверен, что совместный украинско-австрийский проект положил начало новым технологическим трендам на рынке вагоностроения.

Отмечается, что накануне ТАС начала на "Днепровагонмаше" масштабную многомиллионную инвестиционную программу, направленную на модернизацию производства.

"Локализуя производство в Украине на площадке "Днепровагонмаш", группа ТАС создает программу дополнительных рабочих мест и запускает производство современных моделей грузовых вагонов, отвечающих международным стандартам и высоким требованиям европейских железнодорожных перевозчиков", - указывают на предприятии.

По словам гендиректора завода Андрея Санина, запросов на новые типы грузовых вагонов в портфеле производственных заказов достаточно, и уже с февраля в Каменском было начато производство основных компонентов для вагонов модульного типа.

"Требования на рынке европейских железнодорожных перевозок высоки, и наша продукция будет отвечать всем европейским стандартам и критериям наших заказчиков", – заверил руководитель предприятия.

В ТАС подчеркивают, что объединение почти 100-летнего опыта работы "Днепровагонмаша" с разработками и современными технологиями TransAnt, качеством стали Voestalpine и логистическими возможностями австрийской железной дороги должно усилить конкуренцию на рынке, способствовать развитию украинского машиностроения и укрепить экономические связи между двумя государствами.