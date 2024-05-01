В 2023 году каждый десятый бизнес в Польше открыл украинец

По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. Такую статистику сообщили в консультационном центре Дия.Бизнес в Варшаве, передает Укринформ.

Отмечается, что в 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых индивидуальных компаний. В то же время на протяжении 2022-2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Как отметили в Дия.Бизнес, до начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный скачок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра составила около 1 700 предприятий в месяц.

В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФЛП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи в месяц. Уже в 2023 году количество таких регистраций возросло в среднем до 3 тысяч в месяц.

Что касается территориального распределения, то чаще всего украинцы начинают собственное дело в:

Варшаве (9406 компаний);

Кракове (2661 компаний);

Вроцлаве (2128 компаний).

Украинцы в Польше

Польша стала убежищем для убегающих от войны украинцев еще в начале полномасштабного российского вторжения. Так, на 7 марта 2022 года число украинских беженцев в Польше превысило 1 миллион, согласно данным ООН.

30 апреля 2024 года Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года. Документ также предусматривает сокращение ряда льгот и привязывание соцвыплат к обучению украинских детей в государственных школах.

Ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.

Согласно данным Польского экономического института, украинский бизнес составляет 45% всех новых иностранных компаний, открывших свое дело в Польше в 2022 году. Больше половины компаний, которые украинцы зарегистрировали в Польше, стали продолжением бизнеса, который они вели в Украине. Около двух третей таких предпринимателей отметили, что намерены остаться на польском рынке вне зависимости от результатов войны.

В то же время, в 2022 году Польша предоставила помощь украинцам на 7 миллиардов долларов: это около 1% ВВП страны.

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