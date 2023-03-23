Польша в 2022 году оказала помощь украинцам в 7 млрд долл. Это около 1% ВВП страны

Объем помощи, которую Польша предоставила Украине в прошлом году, можно оценить примерно в 30 миллиардов злотых, то есть это почти 7 млрд долл, - сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью польскому медиа.

Руководитель финансового ведомства рассказала, что помощь достигает почти 1% от ВВП страны. Средства идут из бюджета страны, органов местного самоуправления, а также частично это военная помощь. Член польского правительства считает, что Украине нужно и дальше оказывать помощь с моральной точки зрения.

Сейчас, отметила Магдалена Жечковская, около миллиона украинцев выехали в Польшу после полномасштабного вторжения.

Министр финансов Польши подчеркнула, что украинцы вносят вклад в развитие страны. Ведь в целом сейчас 780 тыс. украинцев в Польше работают, некоторые из них ведут бизнес.

Отметим, что Польша – первая из стран-союзников анонсировала передачу самолетов-истребителей МиГ-29. 16 марта 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна направит первые четыре самолета в полном рабочем состоянии в ближайшие дни.

Также Польша была первой среди украинских партнеров, передавших Украине танки Leopard. От соседней страны Украина получила 14 единиц техники. В частности, в Польше украинских военные подготовили к управлению танками Leopard. С украинскими бойцами занимались инструкторы из Канады, Польши и Норвегии.

В марте 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. В частности, по добыче газа на западе Украины и созданию энергетического моста Жешув – Хмельницкая АЭС. По словам главы польского правительства, Варшава может сделать весь регион независимым от РФ в энергетическом аспекте.