В Польше заявили о готовности сотрудничать касательно добычи газа на западе Украины

Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной по нескольким направлениям. В частности, по добыче газа на западе Украины и созданию энергетического моста Жешув – Хмельницкая АЭС. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

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По его словам, Варшава может сделать весь регион независимым от РФ в энергетическом аспекте.

Моравецкий отметил, что развитие сотрудничества с Украиной и другими соседями Польши в сфере энергетики, в частности, в контексте совместных геологоразведочных проектов, – это часть национальных интересов его страны.

"Нас уже сегодня приглашают в общие георазведывательные и проекты по добыче в Украине. Конечно, там должен наступить мир, но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе газоразведки на западе Украины", – сказал премьер.

Также он отметил, что Украина приглашает и к сотрудничеству по модернизации энергетического сообщения Жешув – Хмельницкая АЭС.

Напомним, недавно "Укргаздобыча" начала 3D сейсморазведочные исследования в западных регионах Украины. Предполагалось, что специалисты исследуют территорию площадью более 1,5 тысяч квадратных километров и это будут крупнейшие исследования такого типа в Украине.