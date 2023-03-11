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Энергетика
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Польша впервые сама себе доставила сжиженный газ: как это произошло

LNG-терминал в Польшу, импорт СПГ
Первый польский LNG-танкер прибыл в LNG-терминал в Свиноуйсьце. Фото: Twitter гендиректора PKN Orlen Обайтека

Польский нефтегазовый конгломерат PKN Orlen получил первую партию американского сжиженного природного газа (СПГ), который 11 марта доставил газовоз компании “Лех Качиньский”.

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Об этом в Twitter сообщил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

"Лех Качиньский" доставил в терминал в городе Свиноуйсьце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа.

"Это исторический день. Первый польский LNG-танкер "Lech Kaczyński" прибыл в LNG-терминал в Свиноуйсьце, доставляя американский природный газ LNG в Польшу. Мы строим собственный газовый танкерный флот, укрепляющий международную позицию PKN ORLEN", — отметил Обайтек.

"Лех Качиньский" (Lech Kaczyński) является первым из восьми газовозов, которые PKN Orlen планирует зафрахтовать, чтобы увеличить закупки СПГ из США и других направлений.

В компании отметили, что война России против Украины показала, как важно для других государств, в частности, Польши иметь энергетическую независимость.

Обайтек добавил, что PKN Orlen инвестирует 70 млрд злотых в увеличение добычи нефти и газа, в частности, в Норвегии, Польше, Канаде и Пакистане.

Напомним, российский "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что полностью остановит поставки газа с конца апреля, поскольку PGNiG отказалась платить за топливо в рублях.

Впоследствии в правительстве страны заявили, что Польша стала полностью независимой от российского газа благодаря диверсификации поставок.

Автор:
Вита Молодан