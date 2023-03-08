"Укрнафта" договорилась о поставках нефтепродуктов с PKN Orlen

"Укрнафта" сообщает о заключении контракта на поставку нефтепродуктов с крупнейшим нефтяным концерном Польши PKN Orlen. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

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Отмечается, что это позволит получать нефтепродукты непосредственно от производителя по самым выгодным ценам. При этом никаких других подробностей в компании не приводят.

Кроме того, "Укрнафта" проводит переговоры с Orlen по экспорту нефти собственной добычи, чтобы освободить место в подземных хранилищах нефти и избежать затоваривания.

"Благодарим наших польских партнеров и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество. Надеюсь, скоро смогу поделиться хорошими новостями и по поводу экспорта нефти", - прокомментировал директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Отметим, что в январе Корецкий сообщил, что "Укрнафта" в 2022 году сократила добычу нефти и конденсата на 8,6% по сравнению с 2021 годом до 1,37 миллиона тонн. Сегодня компания хранит нефть в подземных трубопроводах, рассчитывая на скорейшую возможность начала ее экспорта или переработки по толлинговой схеме за рубежом.

По состоянию на начало 2022 года "Укрнафта" владела 85 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений углеводородов. Компания ведет добычу по территории Сумской, Полтавской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На ее балансе находятся 1791 нефтяная и 147 газовых скважин.

В свою очередь компания также имеет сеть АЗС под брендом Ukrnafta, которая насчитывает 537 станций почти во всех регионах Украины. Недавно "Укрнафта", которая в ноябре полностью перешла под государственный контроль, после чего перестала принимать партнерские топливные карты "Авиас", запустила собственные топливные карты и талоны.