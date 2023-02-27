"Укрзализныця" договорилась о закупке газа у "Укрнафты"

"Укрзализныця" 27 февраля заключила прямой контракт на поставку газа с "Укрнафтой", которая сейчас находится в государственном управлении. Об этом говорится в сообщениях обеих компаний.

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"УЗ продолжает реализацию политики перехода на закупку энергоносителей у производителей для получения наиболее выгодной цены. Прямые контракты уже работают для получения электроэнергии и горючего. Теперь к ним добавился еще и газ", - указывают железнодорожники.

По указанному договору, добытчик готов поставлять газ по цене, которая на 23% меньше текущей, полученной от трейдеров на открытом и конкурентном аукционе.

"Прямые контракты с производителями — наш вектор развития отношений в стратегически важных закупках. Правильность этого вектора за последний год неоднократно подтверждалась реальными результатами. На сегодняшний день мы имеем не только адекватную и выгодную цену на газ, но и максимально прозрачный контракт", — подчеркнул председатель правления УЗ Александр Камышин.

По словам члена правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, полученная на закупке газа экономия только в марте составит 47 миллионов гривен: эти деньги будут использованы для преодоления последствий российской агрессии.

Отмечается, что компания постоянно изучает возможность заключения прямых контрактов с другими производителями и поставщиками продукции, необходимой для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

"Для нас очень важен вопрос сотрудничества именно с государственными компаниями или локализация производства. Чтобы деньги, которые мы тратим, уходили в экономику государства. Подписывая сегодня контракт с "Укрнафтой", мы вместе уже ищем другие возможные варианты синергического сотрудничества", - резюмировал член правления. УЗ Орест Логунов.

В свою очередь, в "Укрнафте" уточняют, что в марте она поставит "Укрзализныце" первые 8 миллионов кубометров природного газа. Впрочем, другие показатели контракта в сообщениях не афишируются.

"Это хороший кейс синергического сотрудничества государственных предприятий. "Укрзализныця" – основная логистическая компания страны, ее "железный хребет" имеет немало объектов, которым нужен природный газ для отопления и технологических процессов. "Укрнафта" – национальная добывающая компания – имеет достаточные запасы в хранилищах и может предложить необходимые объемы, лучшую цену и удобные условия снабжения", - указал директор последней Сергей Корецкий.

Напомним, что "Укрнафта" объявила, что выходит на рынок поставки природного газа для конечных потребителей, месяц назад. До этого, в ноябре она вместе с компанией "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) была изъята государством на период военного положения.

Отметим при этом, что сразу после подписания контракта с "Укрнафтой" глава "Укрзализныци" Камышин заявил, что подает в отставку и получит новую должность.