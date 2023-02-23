"Укрзализныця" внедряет сервис интермодальных перевозок грузов

"Укрзализныця" с 20 февраля ввела новый интермодальный сервис, объединяющий перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта на базе подвижного состава центра транспортного сервиса "Лиски".

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Как говорится в сообщении госкомпании, решение о внедрении такого сервиса было принято ее правлением. Целью такой услуги является развитие интермодальных перевозок по территории Украины и интеграция в европейскую систему контейнерных поездов.

Услуга будет предоставляться операторам интермодальных поездов, которые заключат с УЗ договор о предоставлении услуг по организации грузов железнодорожным транспортом в составе поездов интермодального транспорта.

"Мы стремимся к мощному развитию и интеграции железнодорожных перевозок в европейское пространство. К сожалению, российская захватническая война ограничила ряд возможностей, однако мы постоянно изучаем все доступные варианты, и новый сервис это подтверждает", - указал председатель правления УЗ Александр Камышин.

По его словам, преимуществами введения такого сервиса являются ритмичность, прогнозируемое время перевозки, возможность интеграции в европейскую систему контейнерных поездов и прогнозируемая стоимость услуги по перевозке интермодальных поездов.

Как отметил руководитель "Укрзализныци", она готова к внедрению услуги по организации интермодальных поездов как во внутреннем, так и в международном сообщении: рассматривается возможность организации поездов в Польшу, Румынию, Австрию и Турцию.