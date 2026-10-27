Потери врага по состоянию на 27 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1707 сутки полномасштабной войны составляют 1 581 840 человек.

Потери России в войне на 27 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:

личного состава – около 1581840 (+1400) человек;

танков – 12 448 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 25 609 (+0) ед;

артиллерийских систем – 51 653 (+21) ед;

РСЗО – 2 241 (+2) ед;

средств ПВО – 1727 (+1) ед.;

самолетов – 449 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3025 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 584 252 (+1 794) ед;

крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 167 472 (+232) ед;

специальной техники – 4 859 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 257 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

сбито/подавлено 255 враждебных БпЛА типа Shahed (56 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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