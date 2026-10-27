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Потери врага по состоянию на 27 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 400 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1707 сутки полномасштабной войны составляют 1 581 840 человек.
Потери России в войне на 27 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 октября потеряла:
- личного состава – около 1581840 (+1400) человек;
- танков – 12 448 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 25 609 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 51 653 (+21) ед;
- РСЗО – 2 241 (+2) ед;
- средств ПВО – 1727 (+1) ед.;
- самолетов – 449 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3025 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 584 252 (+1 794) ед;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 472 (+232) ед;
- специальной техники – 4 859 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 257 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;
- сбито/подавлено 255 враждебных БпЛА типа Shahed (56 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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