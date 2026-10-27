Карта боевых действий в Украине на 27 октября 2026 года

Продолжается 1707-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 октября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 196 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 72 авиационных удара, во время которых сбросил 247 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9679 дронов-камикадзе и совершили 2518 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 12 с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсалевка, Кореньок, Товстодубово, Уланово, Рогизное, Нескучное, Бачевск, Волковка, Горки, Нововасиловка, Николаевка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потаповка, Сопич, Кучер; Гута-Студенецкая, Михальчина-Слобода, Карповичи, Клюсы, Горск, Янжуловка Черниговской области. Авиаудара потерпел населенный пункт Кореньок.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района скопления живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил одно штурмовое действие, нанес три авиационных удара, применив пять КАБ, совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили семь штурмовых действий в сторону населенных пунктов Зеленая Долина, Колодцы и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил три атаки в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Свободного и Кучерового Яра.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Свободное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении враг однажды штурмовал в сторону Поддубного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Егоровка, Рождественка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горькое и Волшебное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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